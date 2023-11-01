Берлин, 2 ноября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, продолжая укреплять линию обороны по всей её протяжённости с помощью «зубов дракона», создали для ВСУ непроходимое препятствие, заявил журналист Юлиан Репке в материале для немецкого издания Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны… Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», — рассказал он, описывая российскую линию обороны.

Юлиан Репке отметил, что подобные фортификационные сооружения не способна преодолеть никакая натовская техника, имеющаяся в распоряжение ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее польский генерал Леон Коморницкий назвал российскую линию обороны «зоной смерти» для Вооружённых сил Украины. Он также отметил, что у украинских войск изначально не было потенциала для преодоления этих оборонительных сооружений.