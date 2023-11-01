Вашингтон, 2 ноября, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Решение принималось по итогам октябрьского заседания.

Как сообщало ИА Регнум, в июле ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. При этом тогда в регуляторе допустили возможность дальнейшего повышение ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС решила не изменять размер процентной ставки.

В начале октября стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума. Причиной произошедшего называют агрессивную политику ФРС по подъёму базовой ставки до самого высокого с 2007 года уровня, с помощью которого регулятор попытается стабилизировать инфляцию и цены на топливо в стране.

27 октября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Сразу после объявления указанного решения курс рубля укрепился в рамках торгов на Московской бирже.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сможет перейти к снижению ключевой ставки, когда зафиксирует устойчивое замедление инфляции в России. Она допустила, что это может произойти в 2024 году.