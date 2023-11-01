Вашингтон, 2 ноября, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Власти США поместили под арест четырех российских граждан по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения, сообщает на своём сайте американское министерство юстиции.

Victor Арест

Следственные органы подозревают, что фигуранты расследования занимались поставками за границу технологий, используемых в военных целях. В частности, в ведомстве считают, что арестованные перевозили полупроводники, интегральные микросхемы и другие виды микроэлектроники, экспорт которых запрещён.

При этом в минюсте утверждают, что указанные изделия заказывались лицами, связанными с Вооруженными силами России. Общая стоимость переданных за границу товаров оценивается в $7 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября американский минюст обнародовал информацию об аресте в США гражданина России Максима Марченко за участие в закупках микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. В ведомстве уточнили, что арестованный постоянно проживает в Гонконге.

По данным минюста, Марченко закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев. В этом ему помогали два человека. Власти США полагают, что закупаемая продукция якобы могла быть использована в приборах ночного видения или оптических прицелах.

Всего, по оценкам американского минюста, Марченко приобрёл электронику на сумму $1,6 млн. 1 сентября министерство юстиции США сообщило, что на Кипре по запросу Вашингтона задержали гражданина России Артура Петрова, который также имеет немецкий паспорт. Его заподозрили в экспорте запрещенной микроэлектроники в РФ, который осуществляли через специально созданные или приобретённые компании.