Махачкала, 2 ноября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Лица, устроившие погромы и посягнувшие на жизнь полицейских в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность за свои действия, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА Регнум Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Так он оценил призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников этих событий.

«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <…> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <…> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — заявил Меликов.

Глава Дагестана подчеркнул, что в первую очередь должны быть наказаны организаторы и провокаторы беспорядков. Он уточнил, что тех, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказывать не станут.

Руководитель республики отметил, что приветствует обращение Нурмагомедова, но при этом считает, что экс-чемпион UFC в своем заявлении опирался на «некий контекст выступлений» Меликова.

«Я глубоко уважаю Хабиба, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений», — сказал глава Дагестана.

Меликов подчеркнул, что его слова могли быть неправильно восприняты. Он пояснил, что не требовал наказывать всех находившихся в аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) попросил простить лиц, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он продублировал публикацию, которую оставил на своей странице в этой же соцсети чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов, призвавший не ломать жизнь молодым дагестанцам, сделав жест добра.

Массовые беспорядки вспыхнули в аэропорту Махачкалы 29 октября. Их причиной стал рейс, прибывший из Тель-Авива. Собравшиеся в аэропорту прорвались в терминал и на взлётно-посадочную полосу. После этого они устроили погромы и поджоги.

Ущерб от беспорядков составил 285 млн рублей. Правоохранительные органы задержали не менее 83 человек по подозрению в участии в беспорядках.

По данным на 1 ноября, аресту подверглись 15 человек. 30 октября президент Владимир Путин заявил, что к организации беспорядков в аэропорту причастны в том числе западные спецслужбы. Российский лидер добавил, что они управляли процессом через соцсети с территории Украины.