Глава Дагестана ответил Нурмагомедову на просьбу об участниках беспорядков
Меликов: за беспорядки в аэропорту Махачкалы накажут нападавших на полицейских
Махачкала, 2 ноября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Лица, устроившие погромы и посягнувшие на жизнь полицейских в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность за свои действия, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.
Так он оценил призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников этих событий.
«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <…> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <…> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — заявил Меликов.
Глава Дагестана подчеркнул, что в первую очередь должны быть наказаны организаторы и провокаторы беспорядков. Он уточнил, что тех, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказывать не станут.
Руководитель республики отметил, что приветствует обращение Нурмагомедова, но при этом считает, что экс-чемпион UFC в своем заявлении опирался на «некий контекст выступлений» Меликова.
«Я глубоко уважаю Хабиба, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений», — сказал глава Дагестана.
Меликов подчеркнул, что его слова могли быть неправильно восприняты. Он пояснил, что не требовал наказывать всех находившихся в аэропорту.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) попросил простить лиц, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он продублировал публикацию, которую оставил на своей странице в этой же соцсети чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов, призвавший не ломать жизнь молодым дагестанцам, сделав жест добра.
Массовые беспорядки вспыхнули в аэропорту Махачкалы 29 октября. Их причиной стал рейс, прибывший из Тель-Авива. Собравшиеся в аэропорту прорвались в терминал и на взлётно-посадочную полосу. После этого они устроили погромы и поджоги.
Ущерб от беспорядков составил 285 млн рублей. Правоохранительные органы задержали не менее 83 человек по подозрению в участии в беспорядках.
По данным на 1 ноября, аресту подверглись 15 человек. 30 октября президент Владимир Путин заявил, что к организации беспорядков в аэропорту причастны в том числе западные спецслужбы. Российский лидер добавил, что они управляли процессом через соцсети с территории Украины.