Москва, 1 ноября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» в матче шестого тура группового этапа Кубка России сезона 2023/24 одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Встреча проходила 1 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александр Соболев (8’ пенальти) и Наиль Умяров (45+1’). Победу «быкам» принёс дубль 18-летнего нападающего Александра Кокшарова (3’, 61’) и автогол защитника «красно-белых» Данилы Денисова.

На данный момент «Краснодар» с тремя победами и десятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Спартак» с 12 очками остался на первой строчке.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября «Краснодар» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) не смог обыграть «Балтику» из Калининграда. Основное время завершилось со счетом 2:2, а забитыми мячами в составе «быков» отметились Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.