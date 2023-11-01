Махачкала, 1 ноября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Руководитель Духовского собрания мусульман России Альбир Крганов на фоне прошедших беспорядков в аэропорту Махачкалы в эфире программы «Соловьёв LIVE» 1 ноября призвал к соблюдению норм ислама.

Иван Шилов ИА Регнум Беспорядки в аэропорту Махачкалы

«Согласно нормам ислама, не то, что громить аэропорты и заходить территорию международного аэропорта, но даже если ты постучался, и тебе не ответили, заходить в другой дом нельзя», — сказал Крганов, указав на существующий порядок в исламском праве.

Он призвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к ответственности и назвал непозволительным нарушение закона. Также Крганов привёл арабскую пословицу: «Что не исправил Господь Кораном, то исправит султаном», говоря о наказании поддавшихся на провокации.

29 октября работу аэропорта нарушила агрессивная толпа, разыскивавшая пассажиров авиарейса из Тель-Авива. Участники беспорядков устроили погромы и поджоги, скандировали лозунги в поддержку Палестины. Как вскоре выяснилось за действиями толпы стоял один из Telegram-каналов, подконтрольный Украине.

оициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот инцидент результатом провокации со стороны киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 83 человека, принимавших участие в беспорядках. 1 ноября руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева заявила, что число арестованных в аэропорту Махачкалы составило 15 человек, восьмерым из которых назначили меру пресечения в виде административного ареста сроком на восемь суток.