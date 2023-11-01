Москва, 1 ноября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство транспорта России совместно с отраслевым сообществом проработают сценарии оптимизации вывоза готовых автомобилей в дилерские центры. Об этом журналистам сообщили представители указанных ведомств.

Так они прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что российские автоконцерны «Соллерс» и «АвтоВАЗ» призвали власти помочь с решением проблемы неконтролируемого удорожания транспортных расходов при доставке машин с предприятий в дилерские центры.

«Тарифы на такие перевозки выросли чуть ли не в два раза», — говорится в ответе, текст которого приводит газета «Известия».

Кроме того, в Минтрансе и Минпромторге подчеркнули, что ведомства также изучат варианты организации производства автовозов для РФ.

Ранее появилась информация о том, что с начала 2023 года на российском рынке по перевозке готовых автомобилей сложилась критическая ситуация. Речь идёт о проблемах, связанных с дефицитом автовозов и сложностями с ввозом такой техники в рамках параллельного импорта.

В компании «Соллерс» уточнили, что эти трудности начали проявляться во второй половине 2023 года, из-за чего Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) установил специальную надбавку к стоимости своей продукции. При этом с 1 ноября автопроизодитель внедрил частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до салонов в размере 50 тысяч рублей с каждой машины.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября стало известно, что в России за год производство российских автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось более чем на 40%. Так, по данным на август 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отечественный автопром поднял выпуск легковых автомобилей в два раза.