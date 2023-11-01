Махачкала, 1 ноября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Бизнесмен Михаил Гуцериев прокомментировал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он отметил, что считает республику «образцом истинного братства», где сегодня можно встретить более ста национальностей.

Личный архив Михаил Гуцериев

«Об антисемитизме на Кавказе слышали в основном от приехавших из других регионов родственников, из газетных статей и книг. Оставившими след в истории проявлениями агрессии, направленной против евреев на Кавказе, были вылазки отдельных дивизий белых войск во время Гражданской войны. Но сегодняшние акции выходят за рамки нашего понимания Дагестана и всего Кавказа — регионов, добросердечием и здравомыслием народов которых мы всегда гордились», — отметил Гуцериев в статье, опубликованной на сайте «Российской газеты».

Бизнесмен напомнил, что вырос в Грозном, где были целые еврейские кварталы. По его словам, по национальному или религиозному признаку людей там старались не оценивать: «Симпатии и антипатии рождались к людям, но не к нации или вероисповеданию».

Россия — многонациональная страна, подчеркивает Гуцериев. И поэтому, по его мнению, у нее нет будущего без межнационального и межконфессионального согласия.

«Веками евреи жили на Кавказе рука об руку с дагестанцами, кабардинцами, осетинами, грузинами, чеченцами, аварцами, азербайджанцами, ингушами и другими народами. Недаром многие европейские евреи считают горских евреев скорее кавказцами, ведь их культура близка культуре других кавказских народов: они так же танцуют лезгинку, у них те же традиции в одежде и национальной кухне, то же знаменитое кавказское гостеприимство, то же подчинение адатам, то есть законам, основанным на обычаях. Горские евреи практиковали куначество и признавали кровную месть, они были полностью включены в контекст сложных межродовых и межличностных отношений, являющихся визитной карточкой Кавказа, именно поэтому землячество для них так свято. Так же, как они почитают свои святыни, они почитают и свою Родину — Кавказ», — напомнил предприниматель.

За событиями в зоне израильско-палестинского конфликта следить без боли в сердце невозможно, считает Гуцериев. Однако оправдать беспорядки в аэропорту Махачкалы, по его мнению, просто невозможно.

«Это, видимо, какое-то особое проявление патриотизма и сочувствия к страдающим мусульманам: перепугать сотрудников аэропорта, дагестанских матерей с детьми, вернувшихся с лечения, пассажиров, приехавших в Дагестан туристами? Нет, это люди, которых так легко спровоцировать на действия, приносящие вред стране, в которой они живут», — отмечает он.

Все причастные к беспорядкам в Дагестане, по его словам, должны понести наказание.

«Все, кто причастен к событиям в аэропорту, должны нести заслуженное наказание, если свою бесценную свободу они превратили в произвол», — подытожил он.