Париж, 1 ноября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Западным странам пора признать провал контрнаступления ВСУ и поражение главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил 1 ноября в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал статью издания The Telegraph «Контрнаступление Украины застопорилось. Запад должен готовиться к унижению». Политик заявил, что англосаксонские СМИ часто гораздо откровенней и честней французских.

«Зеленскому конец, и пришло время сказать это и подвести итоги: хватит посылать оружие и миллиарды!» — написал Филиппо.

Лидер «Патриотов» регулярно призывает прекратить поддержку Киева, указывая на бесполезность этих трат. 25 октября он возмутился, что ЕС планирует передать Украине очередной транш на €1,5, из которых Франция даёт €300 млн.

Как сообщало ИА Регнум, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 1 ноября опубликовали разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая думала, что общается с высокопоставленным африканским чиновником. Она призналась, что в Европе многие устали от поддержки Украины и разочаровались из-за провала контрнаступления ВСУ.

Политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев 1 ноября в беседе с ИА Регнум напомнил, что западные политики давно говорят об усталости от ситуации на Украине, но это не значит, что они собираются отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

По мнению эксперта, на Западе таким образом пугают украинские власти, чтобы вынудить их к более активным действиям на фронте, и это приводит к «мясным штурмам» со стороны ВСУ. Суздальцев уверен, что заявления об усталости означают усталость от проигрышей Украины, но США твёрдо намерены добиться, чтобы России проиграла, поэтому их союзникам приходится подчиняться.