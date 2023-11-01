Москва, 1 ноября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Правительству России необходимо нарастить позитивные тенденции в промышленности, агропромышленном комплексе (АПК) и сфере услуг, а также поддержать развитие новых технологий, заявил президент Владимир Путин 1 ноября на совещании с членами правительства.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин на совещании с членами правительства

«Необходимо усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, в освоение новых технологических решений, в подготовку новых профессиональных кадров», — сказал он.

Путин подчеркнул, что нужно в любой ситуации добиваться развития экономики и социальной сферы и гарантировать защиту интересов граждан и их безопасность. Президент добавил, что вместе с тем нужно продолжать работать над развитием финансовой, транспортной, логистической и других инфраструктур, так как это является ключевым условием для длительного роста и экономического суверенитета страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ сообщил, что рост ВВП России по итогам года будет на уровне 3%. Он назвал это хорошим результатом, отметив, что такие результаты в целом соответствуют планам и в стране уже начали многое производить из того, что раньше закупали за рубежом.

21 сентября Путин на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что для этого нужно приложить большие усилия в подготовке кадров, учитывая их потребность на рынке труда.