Москва, 1 ноября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не исключил, что возможно появление извне рисков, подобных подрыву «Северного потока».

Zuma/TASS

Как отметил российский лидер, когда санкционный потенциал Запада подошёл к концу, пришло время действовать иначе, поэтому стоит учитывать возможность повторения рисков, похожих на теракт с газопроводами.

«Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», — заявил глава государства.

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Президент также указал на возможность провокаций в отношении России, как недавно страну пытались обвинить в умышленном повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, ветка которого фактически ничего из себя не представляет из-за ничтожных объёмов, но в то же время является фактом, за который можно зацепиться, чтобы попытаться нанести России ущерб.

«Вот такие вот вещи могут использовать против нас», — резюмировал Путин.

Подрыв «Северных потоков» произошёл в сентябре 2022 года. Несколько взрывов разрушили нитки трубопроводов, началось расследование, к которому не допустили Россию. Американский журналист Сеймур Херш указал на причастность к подрыву США, заявив, что приказ о минировании отдавал лично президент Джо Байден. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер позднее невольно обмолвился в разговоре с российскими пранкерами, представившимися ему главой киевского режима Владимиром Зеленским, что за подрывом стоит Украина.

Путин 5 октября заявил, что больше других в ликвидации трубопроводов были заинтересованы США как поставщик энергоносителей в Европу. Глава государства уверен, что виновников случившегося выявят, так как «шила в мешке не утаишь». Путин указал, что организаторов и исполнителей необходимо привлечь к ответственности. После этого глава департамента МИД КНДР по вопросам России Ким Чон Гю заявил, что Запад пытается скрыть следы причастности к терактам на «Северных потоках». По его словам, об этом свидетельствует факт отказа с его стороны законным запросам Москвы на участие в расследовании.