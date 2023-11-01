Москва, 1 ноября, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в России по итогам девяти месяцев развивается в соответствии с прогнозами, рост ВВП страны по итогам сентября составил 5,2%, а рост доходов россиян опережает темпы инфляции, сообщил президент России Владимир Путин 1 ноября на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА Регнум

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«Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал он.

Путин также сообщил, что инфляция в стране стабильно остаётся на низком уровне — 3%, а рост ВВП за девять месяцев составил 2,8% в сравнении с тем же периодом 2022 года.

Российский лидер 28 апреля сообщил, что реальные доходы жителей России, хоть и скромно, на начали расти. Он поблагодарил законодателей за чёткую и слаженную работу. Путин подчеркнул, что повышение уровня жизни граждан должна быть первоочередной целью.

18 сентября Путин при обсуждении государственного бюджета на период с 2024 по 2026 год, сообщил, что в российской экономике завершился период восстановления, она вышла на уровень 2021 года. Он также потребовал, чтобы в бюджете учли национальные интересы и обязательное выполнение всех социальных обязательств.