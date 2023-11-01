Москва, 1 ноября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу на прошедшем селекторном совещании в Минобороны «встряхнул» военное руководство и поставил перед ним ряд конкретных задач. Об этом вечером 1 ноября сообщили со ссылкой на собственные источники «РИА Новости».

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Министр обороны России Сергей Шойгу

«В ходе совещания министр обороны основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими, поставил ряд конкретных задач», — сообщил близкий к Минобороны информатор.

Помимо этого Шойгу поручил оперативно корректировать подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений в тактике ВСУ и применения средств обороны.

Как сообщало ИА Регнум, во время совещаний глава Минобороны пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней. Он заявил, что именно столько времени понадобится российским средствам противовоздушной обороны, чтобы справиться с самолётами, которые Киев планирует получить от западных партнёров. Как отметил Шойгу, поставки вооружений не помогают украинской армии переломить ситуацию на фронте и привёл данные, по которым российские силы ПВО за прошлый месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения ВСУ, включая 37 самолётов и шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS.