Москва, 1 ноября, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Платформа Telegram, сочетая в себе возможности мессенджера и соцсетей, стала одним из основных распространителей информации и оказывает значительное влияние на современное общество, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 ноября на медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» в рамках сессии «Telegram-каналы как самые быстрорастущие медиа».

ИЗВЕСТИЯ/ Павел Волков

«Telegram является одной из самых авторитетных онлайн-площадок в России. Его постоянно цитируют различные средства массовой информации. Там размещаются публикации ведомств, пресс-служб. Именно туда пользователи чаще всего обращаются за новостным и информационным контентом», — рассказала она.

При этом Мизулина указала на неоднозначность ситуации с этим многофункциональным мессенджером, поскольку с его помощью также распространяют фейковую информацию. Эту площадку в том числе используют иностранные спецслужбы, чтобы повлиять на общественное мнение в России.

Мизулина подчеркнула, что нужно законодательное регулирование для предотвращения распространения дезинформации.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил положительные стороны Telegram. Он напомнил, что его активно используют государственные организации. Ведомственные паблики позволяют гражданам оперативно узнавать и мировые новости, и то, что происходит рядом. Эксперт сообщил, что в Telegram в настоящее время 18,5 тысячи государственных пабликов, их общая аудитория составляет 5 млн пользователей.

«Мы рассматриваем историю с госпабликами прежде всего как элемент нашего цифрового суверенитета и один из инструментов, который позволяет вести аудиторию на российские площадки», — подчеркнул Истомин.

Ранее выяснилось, что беспорядки в Махачкале были спровоцированы при участии Украины через Telegram-канал. В нём публиковали фейки и провоцировали людей на применение насилия. В настоящее время ресурс заблокирован.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв 8 сентября в беседе с изданием предупредил пользователей Telegram об опасности фейковых каналов. Он рассказал, что мошенники могут имитировать площадки государственных ведомств, завлекая людей обещаниями предоставить бонусы или деньги. Эксперт рассказал, что попадания на уловки мошенников можно избежать, если заходить в Telegram-каналы со страниц сайтов ведомств.