Москва, 1 ноября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших 29 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, который обратился к главе Дагестана с просьбой не ломать судьбы молодых дагестанцев и сделать жест добра.

Как сообщало ИА Регнум, массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Люди скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, устроив погромы и поджоги. После беспорядков возбудили уголовное дело. Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в 285 млн рублей.

Правоохранительные органы задержали по меньшей мере 83 человека, принимавших участие в беспорядках. По данным на 1 ноября, в Дагестане арестовали 15 человек. Так восьмерым виновным назначили административный арест сроком на 8 суток, ещё двоим — по 60 часов обязательных работ. Суд арестовал 31 октября пятерых участников беспорядков. Их обвинили в мелком хулиганстве с сопротивлением полиции.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин 1 ноября заявил, что беспорядки в Махачкале спровоцировали извне. Он указал на очевидность организации погромов в аэропорту Махачкалы извне и назвал их провокацией западных спецслужб. Самигуллин также призвал мусульман молиться за мирных палестинцев и не поддаваться на провокации.

Президент Владимир Путин 30 октября заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали в том числе западные спецслужбы, которые действовали через соцсети с территории Украины.