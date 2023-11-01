Москва, 1 ноября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Совладелец Альфа-Банка бизнесмен Пётр Авен и его бизнес-партнёр экс-член совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман пожалели о сделанных в западную экономику многомиллиардных инвестициях. Об этом стало известно 1 ноября.

Илья Питалев/РИА Новости Совладелец Альфа-Банка бизнесмен Петр Авен (справа) и бизнес-партнёр экс-член совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман

Издание Bloomberg в своей статье рассказало о произошедшем в 2022 году случае, когда Авена в аэропорту Лондона допрашивала полиция. Один из прозвучавших вопросов был о том, зачем бизнесмен совершал огромные инвестиции в западные страны.

«По ошибке», — ответил тогда Авен.

Фридман заявил о том же, рассказав, что после вложений в экономику Великобритании оказался под персональными санкциями и не смог оплачивать даже необходимые медицинские услуги.

Минфин США внёс Фридмана и Авена в списокантироссийских санкций 10 августа. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов после этого заявил, что отсутствие чётких результатов американских санкций показало ненадёжность американской финансовой системы. Позднее счета Фридмана и Авена арестовали на Украине.

Президент России Владимир Путин на IV съезде Торгово-промышленной палаты в 2002 году произнёс фразу о том, что покинувшие страну предприниматели «замучаются пыль глотать, бегая по кабинетам», когда Запад возьмётся за их активы. Через много лет, 12 сентября 2023 года глава государства вернулся к той мысли и заявил, что вкладывать деньги в развитие надёжнее всего в России. Обратившись к предпринимателям, столкнувшимся с давлением Запада, глава государства напомнил, что его совет касается как масштабных инфраструктурных проектов, так и локальных. Путин отметил, что не стоит «наступать дважды на одни и те же грабли».