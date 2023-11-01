Соледар, ДНР, 1 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Польские наёмники чувствуют себя хозяевами среди украинских военных и заставляют их идти в атаки через минные поля на российские позиции под Соледаром, рассказали 1 ноября «РИА Новости» разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывными Крест и Воля.

Иван Шилов ИА Регнум

Они сообщили, что об этом узнали от украинских пленных. Они также сообщили, что ссоры на украинской стороне доходят по перестрелок.

«Выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», — рассказал Воля.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 1 ноября в ходе совещания рассказал о деморализованном состоянии украинских военнослужащих. Он также сообщил, что командование ВСУ, несмотря на истощение украинских войск, продолжает отправлять их в новые безуспешные атаки.

Военный эксперт Андрей Марочко 1 ноября сообщил, что в рядах ВСУ за последнюю неделю участились случаи дезертирства на купянском направлении. По его данным, украинские дезертиры обычно бегут с фронта ночью, переодевшись в гражданскую одежду.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 октября сообщил, что по украинским бойцам, отказавшимся форсировать Днепр, открыл огонь заградотряд, состоящий из националистов и наёмников. Он отметил, что для военнослужащих ВСУ единственный способ выжить — сдаться в плен.