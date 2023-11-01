Екатеринбург, 1 ноября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку из-за того, что у неё не прошла оплата по карте. По информации матери ребёнка, деньги на карте были. Проводить оплату через терминал кондуктор отказалась, сославшись на то, что боится потерять работу. Об этом изданию «E1.RU» рассказала родительница.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Школьница зашла в автобус, двигавшийся по маршруту № 59, чтобы попасть на приём к кардиологу. После того как ей не удалось оплатить проезд, ей пришлось сойти на остановке «Храм-на-Крови».

«Ребёнок ехал на приём к кардиологу. На карте у дочери были деньги, но кондуктор даже не пыталась провести оплату на терминале и попросила ребёнка выйти. Дочь сказала кондуктору, что она не имеет права высаживать её, на что та ответила, что не хочет терять зарплату», — пояснила ситуацию мама девочки.

Она добавила, что дочь звонила ей с разных чужих номеров. Ребёнку пришлось вернуться домой, а визит к доктору сорвался. Теперь, по словам матери, чтобы вновь попасть к кардиологу, необходимо снова пройти осмотр у пульмонолога и получить направление.

Журналист издания «URA.RU» направил запрос в администрацию Екатеринбурга. Там подтвердили информацию об инциденте и сказали, что приказом по предприятию кондуктора привлекли к административной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта врач частной скорой помощи высадил больного двусторонней пневмонией ребёнка из-за нехватки денег у его родителей. Он потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее уплаченной. Следственный комитет 29 марта задержал врача частной медицинской организации.