Хельсинки, 1 ноября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В Финляндии конфисковали товарные знаки «Сбера», «Калашникова» и телеканала RT. Как стало известно 1 ноября, финское управление по взысканию долгов конфисковало знаки попавших под антироссийские санкции компаний.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

«Управление по взысканию долгов конфисковало все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО «ТВ-Новости». Такие же меры были предприняты в отношении Сбербанка и оружейного концерна «Калашников», — сообщил телеканал Yle.

Логотипы и товарные знаки изъяли из патентного бюро, но права на них, как и прежде, принадлежат правообладателю, который временно не может ими распоряжаться.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз готовит новый, 12-й пакет антироссийских санкций, который подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд, в частности на сварочные аппараты, химикаты и иные технологии, которые могут использоваться в военной отрасли.

Отмечается также, что дипломаты в ЕС планируют добавить в список максимально возможное количество конкретных товаров, включая обработанные металлы, строительную продукцию, транспортные товары и алмазы.

В новом пакете также могут оказаться более сотни российских физических и юридических лиц. Как сообщило издание Bloomberg, в ЕС также рассматривают вариант повысить прозрачность нефтяного ценообразования.