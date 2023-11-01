Киев, 1 ноября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова обвинили в публичных высказываниях в пользу России, сообщили 1 ноября в офисе генпрокурора республики.

Александр Натрускин/РИА Новости Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

«Экс-премьер, <…> используя российские медиа и сеть Интернет, осуществляет активную информационную деятельность», — говорится в сообщении.

В мае 2022 года Азарова обвинили в госизмене за подписание Харьковских соглашений по продлению аренды базы Черноморского флота. Соглашения подписали с Россией в 2010 году.

Комментируя обвинения в покушении на территориальную целостность страны, выдвинутые против него Киевом, Азаров 14 октября 2023 года заявил, что они абсолютно беспочвенны и пусты. Политик добавил, что на Украине отсутствует система правосудия и в стране полный беспредел. Он также напомнил, что против его помощниц, которые являлись техническими работниками, также возбудили дела о госизмене. Как уточнил Азаров, одна из женщин находится в тюрьме.

Азаров 7 октября заявил, что жителям Украины необходимо готовиться к большому количеству трагедий, которые произойдут в ближайшие месяцы. Он призвал народ подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима.

Экс-премьер 15 октября обвинил Запад в уничтожении Украины. Он назвал ужасным тот факт, что украинцы сами поддерживают разрушительный подход Запада.