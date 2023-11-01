Белград, 1 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) республики и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря. Об этом он заявил в видеообращении к народу, которое 1 ноября распространило Государственное информационное агентство Сербии.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Глава республики сообщил, что принял это решение на основании обращения правительства от 30 октября. Он подписал соответствующий указ.

Вучич подчеркнул, что выборы придётся проводить в трудное время глобальных вызовов, когда жителям республики нужно объединиться. Он предупредил, что скоро на Белград начнут давить по косовскому вопросу. Президент призвал сохранить стабильность и пожелал удачи всем участникам выборов.

«Я хочу, чтобы они делали все это демократическим и цивилизованным образом, для граждан Сербии важно, чтобы победили лучшие программы и идеи. Я убежден, что мы укрепляем демократию и обеспечиваем безопасный путь в будущее для наших детей», — сказал Вучич.

В правительстве Сербии объяснили призыв провести досрочные выборы многочисленными обращениями от общественности и оппозиции. В кабмине решили, что переизбрание парламента снизит напряжённость в обществе.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич уже распускал парламент в феврале 2022 года. 3 апреля прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Вучич переизбрался, набрав 58,58% голосов. Его блок получил 120 из 250 мест в парламенте, набрав 42,22%. Президент России Владимир Путин 6 апреля поздравил Вучича с победой на выборах.