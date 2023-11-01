Вучич распустил парламент Сербии
Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы на 17 декабря
Белград, 1 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) республики и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря. Об этом он заявил в видеообращении к народу, которое 1 ноября распространило Государственное информационное агентство Сербии.
Глава республики сообщил, что принял это решение на основании обращения правительства от 30 октября. Он подписал соответствующий указ.
Вучич подчеркнул, что выборы придётся проводить в трудное время глобальных вызовов, когда жителям республики нужно объединиться. Он предупредил, что скоро на Белград начнут давить по косовскому вопросу. Президент призвал сохранить стабильность и пожелал удачи всем участникам выборов.
«Я хочу, чтобы они делали все это демократическим и цивилизованным образом, для граждан Сербии важно, чтобы победили лучшие программы и идеи. Я убежден, что мы укрепляем демократию и обеспечиваем безопасный путь в будущее для наших детей», — сказал Вучич.
В правительстве Сербии объяснили призыв провести досрочные выборы многочисленными обращениями от общественности и оппозиции. В кабмине решили, что переизбрание парламента снизит напряжённость в обществе.
Как сообщало ИА Регнум, Вучич уже распускал парламент в феврале 2022 года. 3 апреля прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Вучич переизбрался, набрав 58,58% голосов. Его блок получил 120 из 250 мест в парламенте, набрав 42,22%. Президент России Владимир Путин 6 апреля поздравил Вучича с победой на выборах.