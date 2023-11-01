Москва, 1 ноября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили 1 ноября в Минобороны России.

«Около 18:10 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Российские силы ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской и Курской областей.

В Минобороны России сообщили, что вечером 31 октября российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа. Ранее в этот же день над регионом сбили ещё один дрон ВСУ.