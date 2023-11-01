Магас, 1 ноября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил актрису, певицу и общественного деятеля Тамару Яндиеву с присвоением звания народной артистки РФ. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Народная артистка РФ Тамара Яндиева

«Такие люди, как Тамара Яндиева, полностью отдаются работе, живут ею и поэтому добиваются высоких успехов», — написал глава Ингушетии в своем телеграм-канале. Он выразил уверенность, что награда является абсолютно заслуженной, учитывая активную многолетнюю культурную деятельность Яндиевой.

Калиматов отметил, что артистку знают и любят не только в Ингушетии, но и за пределами республики. Тамара Яндиева является заслуженной артисткой Российской Федерации, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии и Абхазии.

Тамара Яндиева родилась в 1955 году, окончила ВГИК, работу в кино начинала на Североосетинской студии. Широкую известность девушка получила уже в середине 80-х годов, став одной из самых популярных актрис СССР. Она снялась в картинах «Горская новелла», «Возвращение Ходжи Насреддина», «Бабек», «Год дракона», «Долгое эхо в горах», «Черный принц Аджуба», «О странностях любви», «Новые сказки Шахерезады» и многих других. Среди работ актрисы имеется и участие в многосерийном фильме «Огненные дороги», в котором речь идет о жизни узбекского общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи.

Тамара Яндиева пишет и исполняет песни. Ее самая известная композиция «Хьо сайран хита еча» («Когда ты подойдешь к ручью») популярна на всем Северном Кавказе, ее поют на ингушском, русском и других языках.