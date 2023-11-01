Москва, 1 ноября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Вирус Нипах вызывает очень тяжёлое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом, однако эпидемиологической угрозы он не представляет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 ноября рассказал Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Ранее сообщалось, что в начале сентября 2023 года в Индии, в штате Керала, была зафиксирована вспышка вируса Нипах, повлёкшая за собой гибель двух человек.

Альтштейн рассказал, что механизм распространения этого вируса (крайне опасного для человека) таков, что не может вызвать эпидемии. По словам учёного, вирус распространяют летучие мыши, питающиеся фруктами. В результате вирус попадает на эти плоды, а потом и в организм съевшего их человека. Однако дальше — от человека к человеку он почти не передаётся.

«Нипах относится к семейству парамиксовирусов. В это семейство входит вирус кори и ещё ряд других, — рассказал Альтштейн. — Лекарства от инфекции, вызываемой Нипахом, пока нет. Да и кто будет заниматься разработкой лекарства против Нипаха, если вы имеете всего несколько случаев этого заболевания. Вряд ли кто-то в ближайшие годы будет искать такое лекарство. Разве что если будут найдены средства, которые поражают большие группы вирусов [в которые входит Нипах]».

По его словам, Нипаху не под силу стать причиной новой пандемии, аналогичной той, которую вызвало распространение коронавируса. Последний, как известно, довольно легко передаётся от человека к человеку.

«До того как произошла пандемия COVID-19, у человечества в прошлом уже были сильные пандемии коронавирусов. Считается, что последняя имела место в 1890-х годах», — заметил Альтштейн.

Однако тогда люди посчитали, что это инфлюэнца, то есть грипп. Современные исследователи склоняются к мысли, что и тогда виновником пандемии был коронавирус.

«Все вирусы, от которых страдает человек, пришли к нам из мира животных. Часть из них настолько привыкли к человеку, что стали уже именно что человеческими и никого, кроме людей, не заражают, — рассказал вирусолог. — Когда вирус переходит от животного к человеку, он даёт очень высокую летальность, порядка 5%. Потом, когда он начинает передаваться от человека к человеку, его патогенность резко снижается. Меньше чем до одной десятой процента».

При этом ученый призвал не бояться того, что вирус Нипах попадёт в Россию на фруктах, которые доставляют из Индии. Он считает, что вероятность такого сценария крайне мала.

Кроме того, Альтштейн объяснил, что лечить вирусные инфекции с помощью лекарственных средств люди почти что не умеют. Единственное заболевание, которое действительно взято под заметный контроль с помощью лекарств, это ВИЧ-инфекция. Она, кстати, тоже перешла к людям от животных (от обезьян).

Ранее сообщалось, что после того, как в Керале была зафиксирована вспышка Нипаха, там были закрыты все учебные заведения. Некоторые источники информировали, что новый штамм отличается тем, что может передаваться от человека к человеку. Тогда, в начале осени 2023 года, в группе риска находились больше 70 человек.

До этого, в августе 2023 года, в журнале Science Advances была опубликована статья, авторы которой сообщали о разработке первой интраназальной вакцины от вируса Нипах.

По имеющимся данным, в России на официальном уровне о вирусе Нипах говорили в феврале 2022 года, когда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии в России случаев заражения вирусом Нипах и пообещала, что власти попытаются сделать всё, чтобы этого не произошло в дальнейшем.

В открытых источниках вирусная инфекция Нипах описывается как болезнь, которая протекает в разных формах — от бессимптомной до смертельного энцефалита. Заболевшие жалуются на симптомы, обычно характерные для гриппа: повышенная температура, головные и мышечные боли. Однако вслед за этим наступает изменённое состояние сознания и значительные респираторные проблемы. В тяжёлых случаях — энцефалит и конвульсии, которые приводят к коме, наступающей через сутки-двое. Коэффициент летальности оценивается в 40–75%.