Берлин, 1 ноября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Умер немецкий актёр кино и телевидения и артист дубляжа Эльмар Веппер. Об этом сообщило 1 ноября издание Bild.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Эльмар Веппер

Он сыграл во множестве фильмов и сериалов, чаще всего криминальных, и озвучил большое количество персонажей. Голосом Веппера говорят герои «Стартрека», персонажи Брюса Ли, Мела Гибсона и ещё около 400 проектов. Последнюю роль он сыграл в 2019 году.

Помимо прочего, Веппер был известен как благотворитель. В 2009 году вышел посвящённый ему документальный фильм. Причина смерти — сердечная недостаточность.

Веппер родился в 1944 году в Аугсбурге и вырос в Мюнхене, изучал немецкий язык, литературу и театральное дело. Имел старшего брата, актёра Фрица Веппера. Активно болел за футбольный клуб «Бавария».