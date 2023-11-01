Мелитополь, 1 ноября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Активисты партии «Единая Россия» в День народного единства проведут праздничные мероприятия. Это фестивали, автопробеги, а также благотворительные акции, направленные на поддержку участников спецоперации и их семей.

ER.ru ЕР в День народного единства поддержит участников СВО и их семьи

В 28 субъектах страны открыты штабы общественной поддержки ЕР. Они проводят акцию «Россия — единая семья». В рамках этой акции волонтеры собирают сувенирные наборы, чтобы направить их в качестве подарков в другие регионы. Получатели подарков — многодетные и нуждающиеся семьи военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. Отметим, что вся продукция отражает традиции и национальный колорит региона, в котором она производится, пишет rostovgazeta.ru.

В штабах партии состоятся мастер-классы, посвященные приготовлению национальных блюд. В числе праздничных мероприятий также запланированы этнопоказы, фотовыставки и просмотры кинокартин. Кроме этого, в день праздника состоится Фестиваль культуры народов России. В фотовыставке будут отражены достижения за последние годы в субъектах и в стране в целом.

В Подмосковье активисты ЕР приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Луховицах волонтеры доставят в центры социальной помощи угощения для детей, а в Богородском — передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию участники спецоперации.

В честь памяти военнослужащих СВО в Иванове пройдет II спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести». Участниками соревнований по карате станут триста юных спортсменов из одиннадцати субъектов. Кроме этого, спортивные состязания и массовые мероприятия по физической культуре пройдут в ДНР, Республике Башкортостан, Кабардино-Балкарии, а также в Липецкой и Тамбовской областях.

ER.ru ЕР в День народного единства поддержит участников СВО и их семьи

Молодёжный фестиваль «Дружба народов» состоится в Анапе. В рамках этого мероприятия пройдет концерт. Кроме этого, в городе проведут спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Волонтеры ЕР из Краснодарского края доставят в зону спецоперации около 200 тонн гумпомощи и навестят бойцов, которые проходят лечение в Новороссийском военном госпитале, сообщается на сайте партии ER.RU.

Левобережный район Мариуполя посетят представители партии из Тульской области. Напомним, что Мариуполь сейчас находится под шефством этого региона. Активисты МГЕР доставят мольберты с красками в школу искусств № 3 Мариуполя. Кроме этого, они посетят детсад, восстановлением которого занимались тульские строители. Ребятам передадут сладости и детские книги.

В ряде регионов пройдут патриотические флешмобы. В том числе — в ДНР, Нижегородской и Оренбургской областях. Такие же мероприятия «Единая Россия» организует и в Воронежской, Омской и Амурской областях. В Чечне, Рязанской, Архангельской, Томской, Костромской областях и некоторых других субъектах запланированы автопробеги.

ER.ru ЕР в День народного единства поддержит участников СВО и их семьи

«Запорожская область со всей страной отметит большой государственный праздник — День народного единства, — сообщила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко. — Конечно, мы готовимся к этому дню и будем все вместе отмечать этот важный праздник. В Запорожской области пройдут концерты, эстафета добрых дел, тематические фестивали и спортивные мероприятия. Также жители Запорожской области впервые присоединятся к международной акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет с 3 по 8 ноября. Этот прекрасный просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России. Сегодня благодаря нашей сплоченности мы как никогда понимаем, что наша сила в единстве и что многовековая история и будущее Запорожской области неразрывно связаны с историей и будущим России. Поздравляю всех с этим праздником — Днём народного единства!».