Москва, 1 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила ввести ограничения на экспорт золота физическими лицами, сообщил 1 ноября замминистра финансов Алексей Моисеев на пленарном заседании в Госдуме.

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь целый комплекс мер принимается, <…> принято решение об ограничении экспорта лома и отходов», — сказал замминистра.

Моисеев заявил, что нелегальный оборот золота приносит колоссальный ущерб российскому бюджету. Он пояснил, что концентрат драгоценного металла зачастую экспортируется под видом лома и отходов. Также намерены приостановить вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.

На заседании замминистра финансов упомянул законопроект о введении ответственности за незаконное осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов (аффинаж). Документ предусматривает конфискацию денег, ценностей и имущества, полученных в результате совершения преступлений, в случаях незаконной добычи драгоценных металлов и камней, а также в случаях осуществления незаконного аффинажа.

Кроме того, по информации, поступившей от ФСБ России, в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года возбудили 166 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов. При этом ежегодно в незаконный оборот поступает 5–6 тонн золота. В ФСБ России также заявили, что ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд рублей.

В пресс-службе ФТС 10 февраля 2023 года сообщили, что за год объем нелегального экспорта золота из России вырос в десять раз. Так, в 2022 году таможня пресекла незаконный вывоз физическими лицами золота стоимостью свыше 168 млн рублей.