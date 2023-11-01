София, 1 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Власти Болгарии решили лишить аккредитации корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака из-за подозрений в шпионаже, сообщило 1 ноября Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По информации журналистов, приказ об отзыве аккредитации издали в агентстве национальной безопасности республики.

«Приказ был издан на основании достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак проводил разведывательную деятельность», — говорится в сообщении.

При этом доказательств, которые могли бы подтвердить обвинения, не представили. Сообщается, что российский журналист уже выехал из страны 1 ноября. Ему также запретили находиться на территории стран ЕС.

В «Российской газете» 31 октября сообщили, что в посольство России в Болгарии пришло уведомление о лишении Гацака аккредитации и высылки из республики.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 1 ноября назвала действия болгарских властей в отношении российского журналиста противоправных ходом. Она заявила, что Москва примет ответные меры.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре из Болгарии неожиданно выдворили клириков Русской православной церкви. Их вызвали в миграционную службу и обвинили в нарушениях, но священники так и не смогли добиться ответа, в чём конкретно их обвиняют. Клириков в спешном порядке выслали из страны.