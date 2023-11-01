Москва, 1 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал соучастника нападения на села в Брянкой области бывшего актёра Кирилла Канахина, сообщили 1 ноября в правоохранительных органах.

Кадр из видео Кирилл Канахин

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича», — следует из постановления суда.

Конахина обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Его также объявили в международный розыск.

18 октября ИА Регнум узнало, что в отношении экс-актёра возбудили уголовные дела по трём статьям. Канахин ступил в украинское террористическое сообщество «Русский добровольческий корпус» (РДК) и с тех пор воюет за ВСУ.

Канахин — бывший актёр «Театра Луны» и исполнитель ролей в таких проектах, как «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». После начала СВО артист сбежал на Украину и начал воевать против России. Сообщалось, что 2 марта, группа диверсантов атаковала два села в Брянской области. В результате погибли два человека, ещё несколько получили ранения, в том числе 11-летний ребёнок.

Ранее МВД России объявило в розыск актёра, не уточняя, по какой именно статье он разыскивается.