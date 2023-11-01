Херсон, 1 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В День народного единства, 4 ноября, волонтеры «Единой России» организуют патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников специальной военной операции.

ER.ru Волонтеры ЕР проведут патриотические акции в День народного единства

Издание rostovgazeta.ru пишет, что в штабах общественной поддержки партии «Единая Россия», действующих в 28 регионах, началась акция «Россия — единая семья», в рамках которой активисты формируют сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов. Все подарки изготовлены местными производителями и отражают национальный колорит, региональные традиции.

ER.ru Волонтеры ЕР проведут патриотические акции в День народного единства

На площадках штабов будут проходить мастер-классы по приготовлению уникальных национальных блюд. Здесь участники смогут познакомиться с традициями кулинарного искусства разных народов, попробовать новые вкусы и насладиться неповторимыми ароматами.

В Подмосковье волонтеры и сторонники «Единой России» в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском они будут переданы в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы спецоперации, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.

ER.ru Волонтеры ЕР проведут патриотические акции в День народного единства

Увлекательный спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвященный памяти участников СВО, пройдет в Иванове. В его рамках юные спортсмены из разных регионов будут приглашены на соревнования по карате. В общей сложности участие в соревнованиях примут 300 спортсменов из 11 регионов. В ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях тоже состоятся спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки.

ER.ru Волонтеры ЕР проведут патриотические акции в День народного единства

В городе Анапе состоятся молодежный фестиваль «Дружба народов» с концертными номерами и спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Из Краснодарского края будет отправлена гуманитарная помощь в объеме почти 200 тонн в зону СВО, кроме того, активисты намерены навестить бойцов, которые находятся в Новороссийском военном госпитале.

Волонтёры «Единой России» из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Волонтёры «Единой России» совместно с местными молодогвардейцами привезут в школу искусств № 3 Мариуполя мольберты и краски. Они также нанесут визит в реконструированный строителями из Тулы детский сад, где воспитанников ожидают сладкие подарки и детские книги.

ER.ru Волонтеры ЕР проведут патриотические акции в День народного единства

На сайте ER.RU сообщается, что патриотические флешмобы состоятся в Нижегородской, Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях, а также в ДНР. Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.

«День народного единства — это когда мы все и каждый из нас чувствует себя частью большого народа. Сильного, способного сопереживать и помогать в чужой беде. Помогать каждому, до кого можем дотянуться, — рассказал сенатор РФ от Херсонской области, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. — С самых первых дней работы гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в нашей команде работали представители разных национальностей — русские, украинцы, ингуши, дагестанцы, татары, башкиры, евреи, чеченцы, осетины, белорусы, армяне, казахи, якуты, тувинцы. Мы доставляли продукты, лекарства, эвакуировали маломобильных жителей, содействовали в оказании медицинской, юридической и других видов помощи. Сказать, что изменилось за эти полтора года? Ничего. В нашей большой команде по-прежнему плечом к плечу работают представители разных национальностей, но одного народа — народа России! В этом году ко Дню народного единства мы решили провести ряд мероприятий под общим названием «Я в России!». Потому что именно так теперь говорят жители новых регионов. И именно так называется электронный портал услуг, созданный Минцифры при содействии «Единой России». Помимо презентации, проведем конкурсы детских рисунков, викторину на знание истории России с оригинальными призами. А волонтеры будут раздавать полезные листовки с информацией о портале «Я в России!». Кроме того, там, где позволит оперативная обстановка, пройдут презентации кухонь, промыслов народов России. В Херсонской области сегодня трудятся специалисты со всей России, помогая восстанавливать инфраструктуру, создавая новые соцобъекты. Огромный вклад вносят и регионы-шефы, среди которых в том числе и национальные республики — Адыгея, Мордовия, Кабардино-Балкария».