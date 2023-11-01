Лондон, 1 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Вертолёты российских войск обнажили уязвимости западных танков НАТО, поставленных на Украину, и уничтожили их. Об этом 1 ноября заявил военный эксперт Филипп Ингрэм.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, выстроенные российскими военными линии обороны задержали и замедлили ВСУ, а затем военные использовали все возможности для ликвидации украинских сил.

«Использование Россией ударных вертолётов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — заявил Ингрэм Sky News.

Как сообщало ИА Регнум, российские оборонительные «зубы дракона» оказались колоссальной проблемой для техники НАТО и ВСУ, заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке. Он отметил, что западная техника неспособна преодолеть это препятствие, что сыграло большую роль в неудачах украинских военных. «Зубы дракона» — тяжёлые бетонные пирамиды для недопущения продвижения танков и другой военной техники.