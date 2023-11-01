Москва, 1 ноября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Двум умершим после трансплантации генно-модифицированного сердца свиньи пациентам из США можно было помочь иным способом. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» выразил главный трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик и профессор Сергей Готье.

University Of Maryland School Of/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёный отметил, что обеспокоен этической стороной этого вопроса. Он раскритиковал заявление американских коллег о том, что оба пациента не могли рассчитывать на пересадку обычного органа от донора из-за низких шансов выжить после операции. Готье назвал это филькиной грамотой.

Российский трансплантолог отметил внушительные возможности в США по механической поддержке сердца в случае, если речь идёт о сердечной недостаточности.

«Это рутина, а не фантастика. Тогда возникает вопрос: почему пациент умирает от отторжения свиного трансплантата, а не продолжает жить, например, с имплантируемым механическим левым желудочком», — заявил Сергей Готье.

Он также предположил, что пациентов можно было спасти путём ретрансплантации сердца либо воспользоваться механической поддержкой кровообращения.

Эксперименты в данной области, по мнению ведущего российского трансплантолога, забрасывать не следует, но нужно сделать паузу.

«Сделать ещё несколько исследований, понять, почему умерли эти два пациента, проанализировать, почему вот эта генная модификация не даёт ожидаемых результатов. И потом нельзя так разбрасываться человеческими жизнями в погоне за сенсациями. Можно было, по крайней мере, попробовать найти и другие способы сохранить им жизнь», — подытожил Готье.

Как сообщало ИА Регнум, в США скончался 58-летний Лоренс Фосетт, страдавший от неизлечимого заболевания сердца и ставший вторым в мире пациентом, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. После перенесённой трансплантации Фосетт прожил почти шесть недель и в этот период у него наблюдался «значительный прогресс».