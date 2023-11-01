Москва, 1 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Группа «ФосАгро» укрепила ведущие позиции среди компаний с наиболее эффективными социальными и благотворительными программами. На ежегодном конкурсе ассоциации крупнейших грантодающих организаций, работающих в России, «Форум доноров», программа «ФосАгро» поддержки молодых ученых «Зеленая химия для жизни» стала лауреатом в номинации «Лучшая программа (проект) в сфере поддержки науки».

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В этом году в исследовании «Форума доноров» приняли участие 43 компании. Цель конкурса — поддержка, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций. В группу «А+ Лидеры» вошли 15 российских компаний, причём «ФосАгро» стала единственным представителем индустрии минеральных удобрений.

Грантовая программа «Зеленая химия для жизни», учрежденная «ФосАгро», ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), стала лауреатом в номинации «Лучшая программа (проект) в сфере поддержки науки» конкурса корпоративных социальных программ. Проект «Зеленая химия для жизни» предоставляет гранты молодым ученым, работающим над применением передовых химических технологий в таких областях, как охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и вторичная переработка отходов. Это первая в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива, которая реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. С 2013 года международное научное жюри рассмотрело более 900 заявок из 120 стран мира. Гранты получили десятки молодых исследователей из России и развивающихся стран.

«Для «ФосАгро» поддержка социальной сферы, благотворительность — одно из приоритетных направлений работы, — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — По итогам 2022 года объем средств, направленных компанией на социальные проекты и благотворительность, вырос в 2,5 раза, до 12,9 млрд рублей». Он отметил, что компания уделяет особое внимание проектам в сфере поддержки науки и образования. По словам Рыбникова, «ФосАгро» не только поддерживает фундаментальную науку, но популяризирует ее в подшефных школах и колледжах.

«Стараемся с детского сада привить ребятам пытливость ума вместе с любовью к учёбе, спорту, своей стране в рамках Всероссийской программы «Детям России — образование, здоровье и духовность». В этом году ДРОЗДу, главному социальному проекту «ФосАгро», исполняется 20 лет. И столь высокое признание — прекрасный подарок к этому юбилею», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро».