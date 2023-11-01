Москва, 1 ноября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. На всероссийский конкурс «Это у нас семейное», подала заявку семья Безруковых-Фроловых из Нижегородской области, старшие представители которой — Василий и Евдокия Безруковы в ноябре отметят 70 лет совместной жизни. Самим им исполнилось по 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Семья живёт в селе Шилокша Нижегородской области. У Василия и Евдокии Безруковых, выросло пятеро детей, которые сами стали бабушками и дедушками 11 внуков. Правнуков в семье Безруковых 23.

Молодое поколение перебралось в Нижний Новгород, но не забывает о старших, помогает на огороде, а также участвует в уборке местной речки. В 2010 году семья помогала тушить лестной пожар, разгоревшийся неподалёку.

«Мы живем в селе, где большинство жителей особенно чтут православные праздники. Одни из самых значимых для нашей семьи дни — Михайлов день, Пасха и Рождество. В эти дни к нам обязательно приезжают дети», — рассказала бабушка Надежда Фролова, которой и принадлежит идея подать заявку на конкурс.

Безруковы-Фроловы рассказали, что их главная цель в конкурсе — показать всей стране дружную семью, но и в финал они хотят попасть. Семья мечтает посетить Москву и попутешествовать вместе.

Как сообщало ИА Регнум, приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» стартовал 4 сентября. Главные призы — 30 жилищных сертификатов и 300 семейных путешествий. Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент Владимир Путин. В первые же часы после начала приёма заявок желание стать участниками конкурса изъявили более ста семей из 64 регионов России.

Заявки можно оставить на сайте этосемейное.рф. Семейная команда должна состоять, минимум, из четырёх человек, при этом среди них должно быть не менее трёх разных поколений, например, дети, родители и бабушки с дедушками.

Заявки на конкурс принимают до 4 ноября 2023 года. В нём будет несколько этапов, в том числе дистанционный. Задания участникам будут давать в соответствии в возрастом. Финал конкурса состоится летом 2024 года, на него пригласят 300 семей.