Сана, 1 ноября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы показали видео запуска ракет в сторону Израиля. Соответствующие кадры опубликовали 1 ноября, на сайте движения «Ансар Алла».

Кадр из видео

«Наши вооруженные силы наносили удары по глубине сионистского образования на оккупированных палестинских территориях», — говорится сообщении под видео.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 октября хуситы из шиитской группировки «Ансар Аллах» запустили по территории Израиля беспилотники и баллистические ракеты. Представитель организации Яхья Сариа объявил, что хуситы намерены и дальше наносить удары по объектам в Израиле. «Ансар Алла» ещё 13 октября выразила готовность поддержать палестинцев в борьбе с Израилем.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви 1 ноября заявил, что его страна не воюет с Йеменом. По его словам, Тель-Авиву известно о трёх выпущенных со стороны Йемена ракетах, ни одна из которых не долетела до территории Израиля. При этом он отметил, что Йемен, Сирия и Иран всегда были в списке враждебных Израилю государств.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Тель-Авив ответил ракетными ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 31 октября заявил о переходе к третьему этапу войны с ХАМАС. Он отметил, что на этом этапе Израиль расширит наземное вторжение в сектор Газа.