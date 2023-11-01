Москва, 1 ноября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Российские войска начали использовать новую версию беспилотника-камикадзе «Ланцет», известную как «Изделие 53». Впервые о разработке модифицированных «Ланцетов» рассказал телеканал «Россия». «Изделие 53» отличается от базовой версии возможностью нанесения группового удара сразу несколькими боеприпасами. Для запуска дрона вместо катапульты создана пусковая установка на несколько дронов. При этом дрон способен сам определять приоритет цели, отметил конструктор ZALA Aero Александр Захаров. По словам конструктора, если беспилотник будет видеть танк и локаторную станцию, то выберет станцию.

Иван Шилов ИА Регнум

Предположительно, ВС России начали задействовать новую версию «Ланцетов» в октябре. Такие дроны могут автономно идентифицировать цели благодаря системе автоматического наведения, которая может различать типы целей и выбирать приоритетную, отметили специалисты Института изучения войны (ISW).

Ранее подобные технологии применялись полицейскими структурами, в частности для контроля за проведением массовых мероприятий. Теперь же новые технологии адаптируются для выполнения военных задач, отметил в комментарии ИА Регнум эксперт, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

По словам эксперта, в прикладном плане системы распознавания образов ранее уже использовались как в гражданской, так и в оборонной сферах. Несколько лет назад начался новый всплеск их применения, связанный с распространением искусственного интеллекта.

Сегодня уже реализованы и эффективно функционируют базирующиеся на нейросетевых технологиях гражданские и специальные системы выявления в дорожном трафике авто с заданными параметрами, обнаружение людей по биометрическим данными и т.д.

«В военном плане аналогичные решения используются для обнаружения и идентификации различных объектов противника, для обеспечения безопасности объектов и аналогичных задач», — отметил эксперт.

Развитие нейросетевых технологий в теории позволит автоматизировать работу беспилотников, по возможности исключив участие оператора.

«В целом стоит отметить, что подобный трансфер технологий между гражданской и военной сферами является обоюдополезным, сокращая сроки и стоимость разработки конечных решений», — отмечает Денис Федутинов.

Для ВСУ же появление модифицированных «Ланцетов» сулит большие проблемы. По оценке аналитического портала Lostarmour, пользователи которого анализируют данные из открытых источников, барражирующие боеприпасы «Ланцет» применялись в зоне СВО как минимум 729 раз.

По оценке специалистов, только в 52 случаях дроны не попали по цели и в 60 случаях результат удара установить не удалось. Таким образом, промахи составляют в районе 10–15% от общего числа пусков. Следует ожидать, что с массовым внедрением «Изделия 53» этот показатель существенно снизится.

Особую угрозу дроны представляют для небронированных или легкобронированных целей, таких, как комплексы ПВО, локаторы, артиллерийские орудия и склады боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, новые модификации беспилотников «Ланцет»могут применяться на расстоянии до 80–90 км, поражая аэродромы противника. Поэтому с появлением новых умных беспилотников, способных самостоятельно искать цели в оперативном тылу противника, ВСУ придётся отказаться от размещения самолётов вблизи линии фронта.