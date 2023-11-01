Москва, 1 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Совладелец Альфа-Банка бизнесмен Пётр Авен навал ошибкой инвестиции в западные страны. Как 1 ноября сообщило издание Bloomberg, он заявил об этом ещё в июле 2022 года.

Валерий Шарифулин/ТАСС Пётр Авен

Тогда сотрудники полиции допрашивали бизнесмена в аэропорту Лондона и задали вопрос, зачем он делал миллиардные вложения в западные страны.

«По ошибке», — ответил тогда Авен.

Его партнёр по бизнесу Михаил Фридман выразил солидарность с коллегой, отдельно отметив свои вложения в Великобританию. После введения в отношении него санкций предпринимателю пришлось дважды в неделю отмечаться в полиции. Помимо этого, его настолько ограничили в правах, что он не имел возможности пользоваться личным авто и оплачивать медицинские услуги.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа Минфин США внёс Фридмана и Авена в список антироссийских санкций. В него также попали их коллеги Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. Ограничения Минфина также коснулись Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и предполагают блокировку активов и запрет на заключение сделок. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это решение, заявил, что ненадёжность американской финансовой системы ярко показало то, что США не смогли санкциями обрушить российскую экономику и подорвать суверенитет страны.

В октябре счета Фридмана и Авена арестовали на Украине. Суд наложил арест на счета, принадлежавшие им и бизнесмену Андрею Косогову на сумму $460 млн. На Украине заявили, что среди заблокированных активов оказались финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и информационных технологий.

Авен — миллиардер и экономист, входил в совет консорциума «Альфа-Групп», с 1994 по 2011 год был президентом Альфа-Банка. В 2021 году занимал 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Фридман — предприниматель, советский инженер-металлург, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», в прошлом — член совета директоров Альфа-банка. Один из богатейших предпринимателей России (до марта 2022 года) и жителей Великобритании.