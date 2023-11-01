Луганск, 1 ноября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Волонтёры «Единой России» 4 ноября, в День народного единства, проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку участников СВО и их семей.

ER.ru «Единая Россия» провёдет праздничные мероприятия в День народного единства

В штабах общественной поддержки ЕР в 28 регионах началась акция «Россия — единая семья», в рамках которой активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов. Все подарки — местного производства и с национальным колоритом, передаёт rostovgazeta.ru.

В штабах также пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению национальных блюд, просмотры фильмов, этнопоказы, фестиваль культуры народов России и фотовыставки о достижениях жителей регионов и страны в целом за последние годы. В Московской области 4 ноября сторонники партии приготовят блюда национальных кухонь, которые в Богородском передадут раненым бойцам, а в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.

В Иванове проведут второй спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвящённый памяти участников СВО. В турнире по карате примут участие 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки также проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях.

ER.ru «Единая Россия» проведёт праздничные мероприятия в День народного единства

В Анапе пройдёт молодежный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой и спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Из Краснодарского края активисты ЕР передадут участникам спецоперации почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят раненых бойцов.

Тульские сторонники партии посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Ребята с местными молодогвардейцами доставят в школу искусств № 3 мольберты, краски, также они посетят детский сад, восстановленный тульскими строителями, и передадут воспитанникам сладкие подарки и детские книги.

Патриотические флешмобы пройдут в Нижегородской, Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях, а также в ДНР. В Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке пройдут автопробеги, сообщает сайт партии ER.RU.

ER.ru Секретарь луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко

«День народного единства для нашей республики особенный праздник, — рассказал секретарь луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко. — Ведь именно благодаря единству выстоял Донбасс в 2014 году, ведь именно благодаря поддержке жителей всех регионов России сейчас новые регионы, став частью большой многонациональной страны, могут крепнуть и развиваться. При подготовке акций ко Дню народного единства мы сделали упор на помощи ветеранам боевых действий и их семьям, поддержке бойцов на передовой. Считаю такой акцент важным, потому что партия «Единая Россия» ежедневно направляет все силы и ресурсы, которые у нас есть, на цели по достижению нашей большой победы. Наши активисты передадут военнослужащим с любовью связанные тёплые вещи, изготовленные собственноручно окопные свечи, пряники с пожеланиями победы. Также волонтёры помогут по хозяйству семьям участников СВО и ветеранам Великой Отечественной войны. Не словом, а делом мы отметим этот праздник!»