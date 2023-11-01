Кишинёв, 1 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Молдавии назначили директора Службы государственной охраны. Им стал Василе Попа — бывший телохранитель президента Майи Санду. Соответствующий указ опубликовали на сайте администрации главы государства.

Служба государственной охраны Василе Попа

«Назначить господина Василе Попа директором Службы государственной охраны, освободив его от ранее занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу с даты подписания», — сообщили в офисе президента Республики Молдова.

Также опубликован указ, назначающий заместителя главы Службы госохраны. Этот пост занял Георге Жосану.

Согласно 88-й статье Конституции Республики Молдова и статьи 8-й закона о службе госохраны, руководителя ведомства назначает непосредственно президент. По распоряжению Майи Санду в 2020 году Василе Попа получил должность заместителя директора Службы госохраны. В августе прошлого года он получил звание полковника.