Василе Попа возглавил службу госохраны Молдавии
Кишинёв, 1 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Молдавии назначили директора Службы государственной охраны. Им стал Василе Попа — бывший телохранитель президента Майи Санду. Соответствующий указ опубликовали на сайте администрации главы государства.
«Назначить господина Василе Попа директором Службы государственной охраны, освободив его от ранее занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу с даты подписания», — сообщили в офисе президента Республики Молдова.
Также опубликован указ, назначающий заместителя главы Службы госохраны. Этот пост занял Георге Жосану.
Согласно 88-й статье Конституции Республики Молдова и статьи 8-й закона о службе госохраны, руководителя ведомства назначает непосредственно президент. По распоряжению Майи Санду в 2020 году Василе Попа получил должность заместителя директора Службы госохраны. В августе прошлого года он получил звание полковника.