Москва, 1 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Негативное отношение к политике Израиля характерно для многих стран Латинской Америки, но Боливия сделала в этом вопросе шаг вперёд, считает Александр Орлов, профессор кафедры дипломатии факультета международных отношений МГИМО, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее стало известно, что Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем.

Орлов подчеркнул, что Боливия всегда была особым государством Латинской Америки, где у власти часто стоят левые правительства. Так что неправильно считать случившееся неожиданным.

«У Боливии такая точка зрения на израильско-палестинский конфликт, в ходе которого творятся запредельные вещи. Вся Латинская Америка выступает с похожих позиций. Например, Чили и Колумбия отозвали из Израиля послов. Так что Боливия просто пошла на шаг дальше. Но тренд совершенно очевидный», — сказал Орлов.

По его словам, к политике латиноамериканских стран следует относиться очень серьёзно и не считать эти государства пешками в чьей-то игре. У них самостоятельная внешняя политика.

«Так что их ответ на ситуацию на Ближнем Востоке вполне закономерен. И если ситуация в секторе Газа продолжит усугубляться, то я не исключаю, что и некоторые другие латиноамериканские страны могут пойти по пути Боливии», — предположил Орлов.

Он согласился с тем, что Латинская Америка в целом настроена пропалестински и не испытывает больших симпатий к Израилю, тем более что происходящее сейчас в секторе Газа очень похоже на геноцид.

«Количество жертв среди мирного населения превышает восемь тысяч, причём из них больше половины женщины, дети, старики и так далее. То есть самые незащищённые категории населения. И как к этому должны относиться другие страны? Все всё понимают. По крайней мере те, кто не подвержен западной обработке мозгов», — подытожил он.

В свою очередь, Лазарь Хейфец, профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, объяснил поступок боливийских властей идеологией партии «Движение к социализму», которая сейчас находится там у власти.

«Дипломатические отношения Боливии с Израилем первый раз были разорваны ещё правительством Эво Моралеса — многолетнего лидера «Движения к социализму» и президента Боливии. После государственного переворота временный президент эти отношения восстановил. Потом прошли выборы, на которых вновь победило «Движение к социализму», чей кандидат стал новым президентом», — рассказал Хейфец.

По его словам, сторонники Моралеса были недовольны отношениями с Израилем, наличие которых Моралес считал проявлением неправильной политики.

«Поэтому вполне логично, что нынешнее правительство пошло на такой шаг», — сказал Хейфец.

Он также подчеркнул, что недовольство политикой Израиля характерно для правительств Чили и Колумбии.

«Это старое отношение левого движения к ближневосточному конфликту. Традиционная симпатия к палестинскому движению сопротивления», — подытожил Хейфец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что боливийский МИД объяснил разрыв отношений с Израилем тем, что осуждает агрессивные действия Тель-Авива и считает их угрозой миру и стабильности. Кроме того, главное внешнеполитическое ведомство Боливии призвало пропустить гуманитарную помощь в Газу.

До этого с призывом разорвать отношения с Израилем выступал бывший президент Боливии Эво Моралес. По его словам, Израиль следует объявить террористическим государством. Также Моралес выступает за осуждение геноцида палестинского народа.

На сегодняшний день государство Израиль не признают, а стало быть, и не имеют с ним полноценных дипломатических отношений несколько стран. Например, Северная Корея, которая считает Израиль «империалистическим спутником», который повинен в геноциде и преступлениях против человечности.

По данным на 2020 год, Израиль не признают ещё такие страны, как Алжир, Афганистан, Бангладеш (страна даже отвергла собственное признание Израилем), Бруней, Джибути, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Коморы, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия и Сомали.

Разорваны дипломатические отношения с Катаром (в 2009 году), Ираном (в 1979 году), Кубой (в 1973 году).