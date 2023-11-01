Москва, 1 ноября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Акционерное общество «Хэдхантер» предложило держателям акций вне России выкупить их бумаги либо обменять на вновь выпущенные акции. МКАО «Хэдхантер» зарегистрировали в специальном административном районе Калининградской области в начале октября, до этого зарегистрированная на Кипре компания HeadHunter Group PLC оставалась головной для владельца одноимённой рекрутинговой фирмы.

ТАСС/IMAGO/Westlight

Держателям предложили выкупить немногим более 14,64 млн ценных бумаг (28,9% от общего количества) в случае неодобрения изменений в уставе собранием акционеров и чуть более 26,68 млн акций (52,7%) в случае одобрения. Стоимость акций составит 910,5 руб. за штуку, но, так как покупатель обязан уплатить ещё 10% (налог на выход) в госбюджет, их вычтут из стоимости, что снизит доход держателя до 819,45 руб. за акцию. Предложенная стоимость учитывает требование 50% скидки к рыночной цене, определённой независимым оценщиком. Отмечается, что заявки на выкуп акций исполнят только при минимальном пороге поданных заявок на 10 127 144 ценных бумаги (20% от общего количества).

Как сообщало ИА Регнум, интернет-магазин Ozon уведомил американскую биржу NASDAQ о решении добровольно исключить депозитарные акции из биржевого списка, что понизит затраты маркетплейса на отчётность по американским стандартам. Акции исключат из списка в течение десяти дней после подачи компанией необходимого пакета бумаг. Последующее за этим решение о прекращении регистрации обыкновенных и депозитарных акций в США вступит в силу через 90 дней после подачи заявления. В Ozon объяснили решение приостановкой торгов акций компании на NASDAQ.