Париж, 1 ноября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже, в котором он встречался с представителем Болгарии Григором Димитровым.

ТАСС/ Pierre Stevenin/ZUMA Press Wire

Во втором сете российский спортсмен отказался выходить на подачу из-за свистящих зрителей на трибунах. Теннисист несколько раз пытался это сделать, однако зрители снова поднимали шум.

После этого спортсмен заявил судье на французском языке, что не будет играть, пока на трибунах не прекратят свистеть.

«Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть», — сказал он.

В результате российский спортсмен получил предупреждение от арбитра за отказ выходить на подачу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Вене. Матч продолжался 3 часа 4 минуты и закончился победой Синнера со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Днём ранее Медведев вышел в финал турнира в Вене, победив грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Другой российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене со счётом 5:7, 6:7 (5:7).