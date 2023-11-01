Вашингтон, 1 ноября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Лоуренс Фосетт, второй в мире пациент, которому провели операцию по пересадке сердца свиньи, умер в США, сообщили в пресс-службе медцентра Университета Мэриленда.

ТАСС/ EPA/MARTON MONUS

Отмечается, что 58-летний Фосетт страдал неизлечимой болезнью сердца. Он был вторым в мире человеком, которому провели генетически модифицированную трансплантацию сердца свиньи.

«Господин Фосетт получил трансплантат 20 сентября и прожил после операции почти шесть недель», — сообщили в медцентре.

Как сообщили в медцентре, после операции у Фосетта наблюдалось улучшение, он занимался физиотерапией, работал над восстановлением способности ходить, проводил время с членами семьи, играл в карты со своей женой Энн.

В последние дни в сердце Фосетта начали проявляться первые признаки отторжения. Проблема отторжения — главное препятствие в традиционной трансплантации, в том числе и человеческих органов. Врачи сделали всё, чтобы спасти пациента, но Фосетт 30 октября умер.

«Мы оплакиваем потерю господина Фосетта, замечательного пациента, учёного, ветерана военно-морского флота и семьянина, который просто хотел провести немного больше времени со своей любящей женой, сыновьями и семьей», — заявил проводивший операцию хирург, доктор медицинских наук Бартли П. Гриффит.

Он сообщил, что последним желанием Фосетта было, чтобы учёные максимально использовали то, что им удалось узнать, проводя трансплантацию. Он хотел, чтобы другие люди с неизлечимым заболеванием получили шанс на новое сердце.

Со своей стороны профессор хирургии Мухаммад М. Мохиуддин сказал, что у него нет слов, чтобы выразить благодарность Фосетту и его семье. Они позволили продолжать добиваться значительных успехов в создании ксенотрансплантатов. Он подчеркнул, что Фосетт был настоящим учёным.

«Как и в случае с первым пациентом, Дэвидом Беннеттом — старшим, мы намерены провести обширный анализ, чтобы выявить факторы, которые можно предотвратить при будущих трансплантациях. Это позволит нам продолжать двигаться вперёд и обучать наших коллег на местах нашему опыту», — сказал хирург.

В медцентре напомнили, что Фосетт 14 сентября поступил в учреждение. Ранее его госпитализировали с терминальной стадией сердечной недостаточности. Незадолго до операции у него остановилось сердце и потребовалась реанимация.

Фосетта из-за тяжёлого состояния здоровья признали непригодным для традиционной трансплантации сердца. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 15 сентября выдало экстренное разрешение на операцию Фосетта в надежде продлить ему жизнь.

Дэвид Беннетт — старший — первый человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, — умер 8 марта прошлого года в возрасте 57 лет через два месяца после трансплантации. Сердце ему пересадили 7 января в Медцентре Университета Мэриленда.

Эта операция доказала возможность проведения ксенотрансплантации — межвидовой пересадки органов. Учёные доказали, сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом.