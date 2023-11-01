Москва, 1 ноября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует каким-либо образом контактировать с представителями США перед тем, как подписать закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил 1 октября ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Они [контакты] не требуются», — сказал представитель Кремля.

Путин поднял вопрос о возможном отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ 5 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Он напомнил, что США до сих пор не ратифицировали этот документ.

Госдума 18 октября приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в окончательном чтении. Совет Федерации (СФ) 25 октября единогласно одобрил документ.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 25 октября призвала США не игнорировать положения ДВЗЯИ. Она заявила, что России не будет смысла исполнять условия договора, если США будут его игнорировать.

ДВЗЯИ, принятый ГА ООН в 1996 году, вводил запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. В силу он не вступил, поскольку не все страны, без участия которых договор не имеет смысла, ратифицировали его.