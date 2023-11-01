Нижнекамск, Татарстан, 1 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Бывший клирик Казанского собора в Нижнекамске Михаил Зубарев, которого подозревают в убийстве супруги, находился на учёте в психоневрологическом диспансере. При переводе в 2014 году из Мурманска на кафедру в Нижнекамск он скрыл этот факт. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Чистопольской епархии, к которой относится Нижнекамск.

Павел Бедняков/РИА Новости

В то же время в пресс-службе отметили, что прихожане любили священника и обращались к нему за советами. На момент совершения преступления — 31 октября — Зубарева отлучили от служения за дисциплинарные правонарушения. В епархии пояснили, что они касались неблагоговейного отношения к церковной службе.

«В Нижнекамске его любили, общались, обращались к нему за советами. Но он совершал иногда некие дисциплинарные правонарушения. Так, 17 октября он был запрещен в служении, то есть на момент совершения преступления нельзя даже сказать, что он служил как священник — ему было определено читать на клиросе, потому что он совершил ряд дисциплинарных правонарушений», — рассказали в пресс-службе.

Также в епархиальной пресс-службе отметили, что не замечали, чтобы священник оскорбил кого-либо или обидел. Однако в последние месяцы в его поведении замечались странности.

Как сообщало 24 октября ИА Регнум, вернувшийся из зоны проведения спецоперации росгвардеец убил жену и покончил с собой. Следствие начало выяснять причину конфликта между супругами.

13 октября на Алтае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил свою супругу за то, что она не может родить ему десятого ребёнка. Семейная ссора произошла, когда супруги распивали спиртные напитки. 61-летний муж стал упрекать 40-летнюю жену за лишний вес и за то, что она не может снова забеременеть. Он начал кричать, что убьёт её, потом ударил женщину по лицу, повалил на пол и избил рукояткой ножа. В семье проживают семеро несовершеннолетних детей, есть большое хозяйство.