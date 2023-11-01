Донецк, 1 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. К празднованию Дня народного единства активисты партии «Единая Россия» запланировали мероприятия в поддержку военнослужащих и семей участников СВО.

ER.ru Активисты «Единой России» запланировали мероприятия в поддержку военнослужащих

В рамках акции «Россия — единая семья», организованной в штабах общественной поддержки «Единой России» в 28 регионах, активисты готовят сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих из разных регионов. Все подарки местного производства и отражают национальные особенности и региональные традиции, пишет rostovgazeta.ru.

На площадках штабов «Единой России» также будут проводиться мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы и Фестиваль культуры народов России, а также фотовыставки, демонстрирующие достижения регионов и страны за последние годы.

ER.ru Активисты готовят сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих

В Московской области активисты и сторонники «Единой России» в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь для бойцов СВО, проходящих реабилитацию, а в Луховицах — детям в центры социальной помощи.

ER.ru Активисты «Единой России» запланировали мероприятия в поддержку военнослужащих

В Иванове организуют второй спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвящённый памяти участников СВО. В соревнованиях по карате примут участие 300 юных спортсменов из 11 регионов. Подобные мероприятия, включая спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки, также запланированы в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях.

ER.ru Активисты «Единой России» запланировали мероприятия в поддержку военнослужащих

В Анапе состоится молодежный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой и спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Из Краснодарского края активисты «Единой России» отправят почти 200 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и посетят бойцов, находящихся на лечении в Новороссийском военном госпитале.

Волонтёры «Единой России» из Тульской области приедут в Левобережный район Мариуполя, над которым регион взял шефство. Они доставят мольберты и краски в школу искусств № 3 Мариуполя, а также сладкие подарки и детские книги воспитанникам детского сада, который был восстановлен строителями из Тулы.

ER.ru Активисты готовят сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих

Патриотические флешмобы планируются в разных регионах, включая Нижегородскую, Воронежскую, Омскую, Амурскую и Оренбургскую области, а также ДНР. В Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке пройдут автопробеги, информирует сайт er.ru.

«В городах и районах ДНР будут проходить концерты, исторические экскурсы, посещения музеев ко Дню народного единства, где будут рассказывать о празднике и истории возникновения этого дня, — рассказала депутат Народного совета ДНР Марина Каплянок. — 30 октября уже прошло одно из таких мероприятий — интеллектуальная игра от команды мобильного приложения «Вверх». Она прошла в Мариуполе и Донецке и посвящена Дню народного единства. Также в каждом городе пройдет акция «Посылка солдату», которая будет называться «В кругу своих», — для ребят, которые находятся в госпиталях, и для военнослужащих на фронте. Депутаты Народного совета, депутаты местного самоуправления будут навещать бойцов и передавать поддержку нашим защитникам. Также в приложении «Вверх» у нас пройдет мероприятие «Единство». Участникам нужно будет ответить на несколько тематических вопросов. В подарок они получат стикерпак от донецкого регионального отделения «Единой России».