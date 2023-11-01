Москва, 1 ноября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Ростех нарастил в семь раз объемы производства танков и в 4,5 раза — легкой бронетехники, сообщил 1 ноября глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Красильников/ТАСС

«Только за год увеличилось производство танков в семь раз», — сказал глава Ростеха.

Он добавил, что в 4,5 раза увеличилось производство легкой бронетехники, в частности боевых машин пехоты (БМП), боевых машин десанта (БМД) и бронеавтомобилей.

Кроме того, по словам Чемезова, Ростех в 2,5 раз нарастил объёмы производства артиллерии и РСЗО, некоторых видов боеприпасов — в 60 раз.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в День оружейника 19 сентября заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса кратно увеличили производства ряда вооружений. Глава государства отметил, что объём производства основных видов бронетехники вырос более чем в два раза. Путин добавил, что особенно востребованных средств поражения начали производить больше в три раза.

В мае премьер Михаил Мишустин заявил, что ВПК существенно нарастил производство для нужд СВО почти по всем позициям и продолжит его наращивать. При этом в июне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что только в 2023 году российская промышленность выпустила больше 600 танков.