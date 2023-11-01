Вашингтон, 1 ноября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Власти ряда стран Евросоюза на фоне переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии начали требовать реформирования союза, опасаясь, что он в случае расширения превратится во что-то неэффективное и абсурдное, как монстр Франкенштейна, говорится в статье, опубликованной 1 ноября американской газетой Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Многие политики опасаются, что ЕС раздуется до 30 или более членов, если не принять план, обеспечивающий эффективное функционирование организации, отмечается в материале.

«Нам нужно начать договариваться о том, <…> какую модель мы хотим для более широкого Европейского Союза в будущем», — заявил журналистам госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш.

Также неназванные чиновники сообщили изданию, что началась работа по разработке предложений о реформировании ЕС. Есть сведения, что глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встретиться с представителями государств, претендующих на вступление в ЕС, чтобы обсудить с ними новые предложения.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Чехии Ян Липавский 2 октября призвал начать переговоры о вступлении в ЕС Украины до конца этого года или в начале следующего. При этом 18 сентября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для Украины не будут упрощать или ускорять процедуры по принятию в Евросоюз.

Глава Европейского совета Шарль Мишель 28 августа заявил, что ЕС нужно приготовиться к принятию новых членов к 2030 году. Он добавил, что готовность к этому должна быть с двух сторон.