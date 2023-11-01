Москва, 1 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Российские бойцы ликвидировали склады боеприпасов первой бригады специального назначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщил на брифинге 1 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 1 ноября заявили, что за стуки российские силы ПВО сбили два истребителя Су-27 ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, силы ПВО сбили в небе над Херсонской областью семь ракет украинской армии. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что большую часть ракет уничтожили в воздухе, ещё две из них сдетонировали на земле в районе на Арабатской стрелке.

В Минобороны 1 ноября сообщили, что потери ВСУ за сутки составили 595 военных на четырёх направлениях: донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. Так, на херсонском направлении украинская армия потеряла до 80 военных убитыми и ранеными.