Берлин, 1 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Российские оборонительные «зубы дракона» оказались колоссальной проблемой для техники НАТО и ВСУ, говорится в сюжете немецкого журналиста Юлиана Рёпке для издания Bild. Ничто не способно пройти их без вреда для себя, отметил он.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Русские продолжают укреплять огромную линию обороны. Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», — рассказал Репке.

Как отметил журналист, западная техника неспособна преодолеть такие препятствия, что также сыграло большую роль в неудачных попытках наступления ВСУ.

«Зубы дракона» — тяжёлые бетонные пирамиды, которые ставят на пути возможного следования танковых колонн и другой военной техники. Современные её образцы пытались снабдить подобием тракторных ковшей, чтобы противостоять «зубам», но это также оказалось неэффективно. Такое оборонительное сооружение не ново, известно давно и использовалось в том числе во время Великой Отечественной войны. Укреплённые линии обороны заставляли наступающие немецкие войска существенно снижать темпы, что срывало их первоначальные планы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что первая линия обороны России необходима, чтобы поймать в ловушку ВСУ, но командование США этого не понимает. Россия использует первый рубеж для ударов по украинским военным, что ослабляет их наступление. Отходом ко второй линии российские военные заманивают ВСУ в ловушку в специально отведённой зоне, чтобы те оказались в «котле, который сотрёт их с лица земли».

Начальник штаба обороны британской армии адмирал Тони Радакин 28 сентября отметил, что российская оборона оказалась гораздо крепче, чем предполагали на Западе, поэтому попытки наступления ВСУ остаются неудачными. Он заявил, что не стоит рассчитывать на какие-то успехи в краткосрочной перспективе, так как фактически идёт война на истощение, для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь.

Как 1 ноября заявил бывший морпех американской армии Брайан Берлетик, ВСУ, несмотря на предупреждения Запада, всё ещё пытаются прорвать российскую линию обороны, но тщетно. Он подчеркнул, что за почти пять месяцев с начала разрекламированного контрнаступления украинские военные ничего не добились, неся при этом катастрофические потери как в живой силе, так и в технике.